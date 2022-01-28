台達電子文教基金會與高中數學學科中心、國家教育研究院合作，將外界視為史上最難的數學A學測考題，由高中數學108課綱委員召集數十位老師共同解題，並拍攝課程上傳至台達磨課師（DeltaMOOCx）平臺，供應屆考生與未來的考生作為學習參考。

台達電文教基金會表示，111學年度新型學測是首屆108課綱高三生 應試，數學學科中心學測前已邀請建中、政大附中、新店高中、竹科實中、基隆女中、中山女高、高師大附中等多位老師，希望以新課綱觀點讓學生了解未來學測的趨勢。專案主持人建中教師曾政清與解題老師亦作多次排練，同時108數學領域綱要總召集人台大數學系教授張鎮華、國家教育研究院，詳細審視錄製數A與數B共36支解題的內容，希望作為各校教師試題剖析的範本。

台達集團創辦人暨台達電子文教基金會董事長鄭崇華表示，受疫情影響，全球有多達十六億的學生曾因停課而中斷學習，加上因城鄉落差影響遠距教學成效，已擴大許多國家的教育不平等現象。台達基金會早在2014年就攜手國教院、國教署與多個學群科中心，邀請最優秀的老師拍攝基礎科學課程，於網路上供學生免費使用；在去年疫情最嚴峻時，DeltaMOOCx平臺流量一路攀升，累計至今突破一千五百萬次，包括像這次的學測解題，相信都能協助許多學生克服疫情下的學習挑戰。

DeltaMOOCx總計畫主持人清大教授彭宗平指出，兩年來因Covid-19疫情蔓延，讓線上教育變得不可或缺，台達磨課師平台今年除拍攝最新數學學測解題內容外，亦委託聯經出版《線上學習新視界─高中篇：台達磨課師深耕高中職STEM課程》，掃描書中QR Code即可同步觀看課程影片，讓本書猶如行走的影音平台 ; 書中更訪談多位在第一線投入數位教育的教師，蒐集他們寶貴的執行經驗與參與心得，期待更多有志之士加入教育變革的未來浪潮。

DeltaMOOCx平臺替高中職學生製作的STEM課程影片至今累計突破4000支，內容均經國教院審查通過，以確保教學品質及內容正確。DeltaMOOCx是最早採用108課綱拍攝的課程平臺，教育部高中數學學科中心今年特地與台達電文教基金會合作，將108課綱上路後、一月底首次進行的大學入學學科能力測驗出題核心與課綱結合，由課綱委員及數學學科中心協作錄製完整解題過程，讓師生更加了解108課綱的學習重點。