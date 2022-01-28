美國與歐洲聯盟在世界衛生組織執行委員會支持世衛納入台灣，令今年5月邀請台灣參與世衛大會議題前哨戰開打，但世衛秘書長譚德塞與中國的密切關係仍是台灣參與的一大挑戰。

世衛組織（WHO）第150屆執委會議自1月24日起至1月29日召開，自開幕以來迄今包括法國代表歐洲聯盟27個成員國、巴拉圭、瓜地馬拉、宏都拉斯、海地、馬紹爾群島及史瓦帝尼等理念相近盟友及友邦以間接及直接方式發言支持台灣。

另友邦聖克里斯多福及尼維斯也提出書面聲明，特別感謝中華民國台灣持續提供克國抗疫物資及醫療設備，強調台灣防疫貢獻有目共睹，應獲世衛認可，台灣必須獲得應有的認同，強烈呼籲將台灣以觀察員身份納入世衛。

而美國方面也再次以行動力挺台灣，繼1月21日在執委會召開前，美國駐日內瓦代表團在推特發布與駐日內瓦辦事處處長蘇瑩君會面照片，表達台灣對全球健康的貢獻以及如何讓台灣有意義參與國際組織交換意見。

今天進入第4天會議，美國衛生部全球事務助理秘書長培斯（Loyce Pace）發言時也公開力挺台灣，敦促世衛納入台灣，再加上先前歐盟等理念相近國家支持，令今年5月世衛大會（WHA）是否邀請台灣參與議題開始增溫。

世衛自2017年以來連年未邀請台灣參與世衛大會，今年重頭戲是會中將投票表決通過譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）第2任任期。依中國發布訊息，譚德塞將出席2月在北京舉行的冬季奧運會，他與中國的政治密切關係依然是台灣參與世衛大會的一大挑戰。