大陸鋰業巨頭天齊鋰業28日傳出，已遞交在港上市聆訊申請，其聯席保薦人為摩根士丹利、中金公司、招銀國際。天齊鋰業擬將募集資金用於償還收購智利最大鋰生產商SQM帶來的債務，以及鋰鹽項目擴張，包括澳洲奎納納二期與四川省遂寧市安居區項目等產能。

紅星新聞報導，距離2021年9月13日天齊鋰業宣布啟動港股IPO以來，歷時四個月。一旦成功登陸港交所，天齊鋰業將完成「A＋H」股上市。

另一方面，天齊鋰業26日晚間公布，預計2021年淨利為人民幣（下同）18億元至24億元，轉虧為盈。意味著該公司第四季淨利為12.7億元至18.7億元，遠超機構投資者此前的預測。

天齊鋰業表示，預計業績增長的主因是受益於全球新能源汽車景氣度提升，鋰離子電池廠商加速產能擴張，下游正極材料訂單回暖等多個積極因素的影響，2021年度主要鋰產品的銷量、銷售均價與2020年度相比均明顯增長。