農曆春節將至，為確保充裕供應蔬果花卉，農委會農糧署已輔導各產銷業者、批發市場及產業團體加強供需調配。農糧署28日表示，台北果菜市場的蔬菜供貨量，由平日1568公噸，增至節前2140公噸，增幅36％；水果供貨量由平日526公噸，增至節前760公噸，增幅44％；台北花卉市場的花卉供貨量，則由平日9.2萬把，增至節前18萬把，增幅96％。

農糧署表示，因2021年10至12月氣候略為乾燥，目前各類蔬果及花卉供應充裕，且價格平穩，春節前的總體供應量，可滿足市場需求，並於節前加強調配供應。

例如，大菊本期（25至31日）平均每把136.9元，較上期（18至24日）上漲30.3％；反觀，進口的小菊本期平均每把50.8元，較上期下跌20.6％；香水百合本期平均每把235.7元，較上期上漲42.8％；玫瑰本期平均每把192.6元，較上期下跌6.2％。

農糧署說，過年期間民眾常用的蘿蔔（好彩頭）、大芥菜(長年菜)、甘藍及結球白菜等蔬菜，柑橘（大吉大利）、棗子（年年好）等應景水果，及銀柳（銀兩）、菊花（吉發）及劍蘭（節節高升）等花卉，都能充分供應民眾所需。

農糧署說，目前離春節尚有幾天，政府將持續關注各項農產品價格與供應量，機動加強調配市場供需，並籲請消費者多多採購優質的國產蔬果及花卉，支持台灣農業，與親友共享團圓喜悅的年節氣氛。

台北果菜市場的蔬菜供貨量，由平日1568公噸，增至節前2140公噸，增幅36％；水果供貨量，由平日526公噸，再增至760公噸，增幅44％；台北花卉市場的花卉供貨量，則由平日9.2萬把，再增至18萬把，增幅96％。