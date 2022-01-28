21歲網美青青近來積極經營白富美、事業女強人等形象，未料卻遭另一名網紅「小商人」爆料，她遭金主包養、已婚及涉嫌詐騙吸金，雖然她一再否認，但小商人仍緊咬，更稱已把受害者證據交給檢方，這也讓青青趕緊發文道歉「年輕氣盛急於一時，造成社會觀感不佳」，整起事件才告一段落，不過現又傳出她執行長身分遭拔除，「MODI磨滴咖啡」總公司也發聲明證實。

青青之前和友人一起投資「MODI磨滴咖啡」，她也擔任品牌執行長，不過今(28日)「MODI磨滴咖啡」總公司發聲明表示，雖然青青在個人社交平台發表的言論，屬私人行為，但她身為公司品牌執行長，應注意其言行舉止的影響力。

而她的言論已嚴重損及公司品牌形象，公司將進行檢討與懲處，「青青自即日起轉職為內勤人員，並卸下本公司品牌執行長之職務，除退出本公司決策團隊，不再過問本公司任何決策外，更不得再代表本公司出席任何對外公開活動」。

另外，公司也否認遭外界指控是「吸金公司」等不實言論，為維護商譽，他們願意接受司法機關調查審視，捍衛清白，並持續檢討改進。

青青年僅21歲就有房有車，還是咖啡店品牌執行長，堪稱人生勝利組，未料卻遭小商人爆料，她背後其實有金主包養，和其中一人更在去年登記結婚，並稱她和金主們做了壞勾當，「除了博弈、洗錢、開養生館spa外，她會出來拋頭露面，就是在做吸金詐騙」。

對此，青青澄清沒被包養，也沒結婚，但確實有買房，同時秀出身分證配偶欄空白自清，這也讓小商人再重錘，表示已找到25名受害者相關資料準備應戰，東西也給檢調了。事後，青青也在為自己的「年輕氣盛」造成「社會觀感不佳」道歉，後續她會配合及尊重司法調查。