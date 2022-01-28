麻豆國中美術班同學以老虎年畫為主題，其中隱藏祕密數字，等待遊客自行丈量發現。（劉秀芬攝）

藝術家陳建北個展，親訪剪黏大師陳三火、木雕大師陳啟村與府城繡才林玉泉，記錄3位司阜學藝過程中丈量尺寸的依據及探討其背後意涵。（劉秀芬攝）

迎接虎年，台南麻豆總爺藝文中心新推出駐村藝術家陳建北個展，陳建北以「丈量」為主題，親訪剪黏大師陳三火、木雕大師陳啟村與府城繡才林玉泉，記錄3位司阜學藝過程中丈量尺寸的依據及探討其背後意涵，還邀請麻豆國中美術班同學以老虎年畫為主題，用複合媒材自由創作，與大師們一起聯展。

陳建北表示，回想開始學畫時所受的美術養成教育，不外乎三角構圖、黃金比例等，在西方構圖學裡，尺寸的確是很有趣的學問。但經過50年之後，他腦海中卻浮現另一個疑問，「我們祖先在日常生活中，關於尺寸，他們曾面臨了什麼樣的問題？而這個問題在現今各行各業中仍存在嗎？

陳建北認為，創作對他而言，從沒自限準則，也未有既定步驟。唯一面對的是捫心自問，為什麼必須說？為什麼必須呈現？這就是現階段我的創作核心，所以作品自然會呈現不可取代的世代背景和時空流轉的特殊性。

此外，展覽中另外一件作品是蒐集孩童的玩具，透過參觀民眾對展場中玩具尺寸進行標示、紀錄，再對比3位司阜的創作經驗，希望可以引發觀賞者去思考傳統工藝製作時，對尺寸吉凶精神性的反思及探討；藉此引領民眾反觀現代的傢俱、物品等在製作時，其丈量又何以為據呢？

《壬寅年－丈量何以為據？》展期自1月28日（五）至5月1日（日）止於紅磚工藝館展出，歡迎市民朋友於新年假期踴躍來到總爺走春，欣賞這場難得的展覽。