一名正宮發現，結婚快10年的丈夫外遇，在跨年期間和小三一起去101看煙火，小三還將兩人的親密合照設為臉書的大頭貼，甚至人夫還對她嗆聲「妳永遠比不上她」。士林地院審結，判人夫、小三須連帶賠償正宮15萬元。可上訴。

判決書指出，正宮主張於2011年與丈夫結婚，但小三明知她的老公已婚，兩人卻在2020年的最後一天一同前往101看跨年煙火，小三還曾在2021年1月間在臉書發文嗆聲，「自己老公顧不好，怪誰？」

正宮控訴，同年月9日間，小三把與人夫的親密合照設成臉書的大頭貼，後製上愛心的圖案，還在個人簡介寫上「老公我知道你最愛我，我也愛你」等語，此外，人夫更將與她的對話紀錄拿給小三看，讓小三借題在臉書發文嘲諷，人夫還對著她嗆「你永遠比不上她」等語，讓她心寒至極，決定向兩人提告，連帶求償60萬元精神撫慰金。

對此，人夫與小三聲稱，跨年該日是去和美食廠商會面洽談，而小三臉書的發文只是表達個人心情，並非在嘲諷正宮，同時否認有親密合照，至於人妻所指的「妳永遠比不上她」，僅是人夫一時的氣話。

士林地院法官勘驗證據，認定人夫與小三的行為確實已經逾越普通朋友的社交行為，超越社會通念所能容忍的範圍，並嚴重侵害正宮的婚姻幸福美滿，審酌雙方經濟能力與一切情狀，判兩人須連帶賠償正宮15萬元。可上訴。