只要在澳網奪冠，俄羅斯男單麥維德夫（Daniil Medvedev）就能登上球王寶座，28日他在男單四強賽，以7比6（7比5）、3比6、6比4、6比1，拍落大會第4種子、希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），連2年闖進挺進最終戰。

在塞爾維亞世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）因未施打疫苗遭到取消簽證、無法參賽的情況下，外界看好世界排名第2的麥維德夫是奪冠熱門之一。

麥維德夫連續2年澳網四強賽都碰上西西帕斯，首盤雙方互保發球局，僵持到「搶七」才分出勝負，由麥維德夫先馳得點。次盤西西帕斯一下場就破發成功、取得領先，第9局又成功突破對手發球局，讓麥維德夫情緒相當激動，質疑西西帕斯父親在場邊指導，甚至爆氣大聲痛批主審。

雖然一度爆氣，但麥維德夫第三盤找回身手，盤末關鍵破發也讓他取得盤數2比1的「聽牌」優勢。挾著這股氣勢，麥維德夫第四盤打得更加輕鬆，在1比1後連拿5局，僅耗時2小時30分鐘，連兩年挺進澳網最終戰。

接下來麥維德夫將與西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）爭冠，他除了要全力阻止納達爾奪下史上最多的21座大滿貫金盃外，也要力拚生涯第2座大滿貫冠軍、首座澳網冠軍。