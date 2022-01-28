賴清德副總統於當地時間27日下午（臺北時間28日上午），與宏都拉斯共和國總統卡蕬楚（Xiomara Castro）在宏國總統府舉行雙邊會談暨贈交防疫物資，期盼深化兩國邦誼，並與宏國共同渡過疫情難關。

賴副總統致詞時首先代表蔡總統恭賀卡蕬楚總統在去年11月份，帶領3位副總統再創宏都拉斯共和國歷史紀錄，大選投票率68％、得票率51％，高票當選，成為宏都拉斯共和國第一位女總統。所到之處民眾都興高采烈，可以看得出來宏國人民對卡蕬楚總統非常支持，期待也非常深。

賴副總統提到，蔡總統非常感謝卡蕬楚總統夫婿賽拉亞前總統任內堅定維護與臺灣的邦誼，同時在國際上為臺灣發聲。兩國也共同推動了許多計畫，嘉惠兩國的人民。蔡總統也注意到，卡蕬楚總統預計在上任100天內落實30項政見，也特別提出優先執行的7項政見，包括重建經濟復甦、增加就業機會、打擊逃漏稅、打擊貪腐。

賴清德說，另外，也要調整國家總預算，重整債務，並解決電力公司債務等問題，這表示卡蕬楚總統不僅掌握國內狀況，對未來的擘劃也非常具有前瞻性，令人欽佩。

賴清德著指出，蔡總統也表達願意在過去的基礎之上，持續支持卡蕬楚總統執政，並建立兩國未來更好的邦誼。蔡總統知道卡蕬楚總統積極進行Covid-19的防疫工作，因此特別要求特使團先帶一批防疫物資提供給宏國使用。

賴清德說，蔡總統也邀請卡蕬楚總統能夠到臺灣訪問。卡蕬楚總統是宏都拉斯第一位女總統，蔡總統是臺灣第一位女總統，如果兩位兩國的第一位女總統能夠歷史性的會面，對國際女性賦權一定有很大的意義。

副總統表示，他對卡蕬楚總統的堅定及勇敢非常欽佩，對她主張公平、正義、清廉也非常認同。卡蕬楚總統上午的就職演說非常精彩、感動人心，「是一場非常偉大的演講」。卡蕬楚總統在演說中提及，要藉由各種方法，推動教育、醫療，提高就業機會及解決治安問題，要改善農民、工人、女性、窮人的生活。他相信，宏都拉斯在卡蕬楚總統的領導下，一定可以成為讓人民驕傲的國家。

賴副總統也提到，宏都拉斯跟美國的關係非常密切，臺灣跟美國的關係也非常密切。我們非常希望未來美國、宏都拉斯及臺灣能夠共同合作，幫助宏都拉斯解決各種問題，讓人民可以安居樂業。

卡蕬楚總統致詞時首先歡迎特使團的到訪，並感謝臺灣長期以來的協助。她表示，宏都拉斯面臨許多挑戰，這些挑戰在疫情下又更加嚴重，對於臺灣所捐贈的防疫物資，宏國非常感謝。她也期盼未來能夠持續強化兩國在各個領域的合作關係。

會談結束後，賴副總統贈交包括快篩試劑、N95口罩、額溫槍等防疫物資予卡蕬楚總統，以實際行動深化兩國邦誼，並盼與宏國共同渡過疫情難關。

賴副總統也特別贈送由臺南在地的設計工藝家製作的精緻透明花器予卡蕬楚總統。該花器以極為精細艱難的鍍金技術，將新鮮玫瑰最美的姿態永遠保存下來，象徵獨一無二的永恆與美好，同時也象徵臺宏兩國80年的友誼。此外，花器是經過琢磨的玻璃，冰層透光、如冰晶的唯美效果，更呼應卡蕬楚總統執政100天的首要任務：致力改善政府的透明度。

隨後，賴副總統與各國慶賀團共同出席在宏國總統府舉辦的國宴。包括駐美國代表處蕭美琴大使、總統府副秘書長李俊俋、外交部次長俞大㵢、駐宏都拉斯共和國大使溫曜禎等亦陪同與會。