大同今天表示，桃園地區共2名員工確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），將配合衛生局進行疫調及檢測，並強調不影響公司營運。

大同今天發布重大訊息指出，接獲桃園2名員工確診，分別服務於家電廠與系統事業部，大同將配合桃園市衛生局進行疫調及檢測。

大同表示，已掌握個案資訊，將持續密切關注疫情發展，並滾動式應變措施，事件不影響公司營運。為保護個資，大同不會針對個案說明，一切資訊以中央流行疫情指揮中心公布為準。