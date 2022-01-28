桃園2名員工確診 大同回應了 21:132022/01/28 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大同公司驚傳員工確診。(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大同今天表示，桃園地區共2名員工確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），將配合衛生局進行疫調及檢測，並強調不影響公司營運。 大同今天發布重大訊息指出，接獲桃園2名員工確診，分別服務於家電廠與系統事業部，大同將配合桃園市衛生局進行疫調及檢測。 大同表示，已掌握個案資訊，將持續密切關注疫情發展，並滾動式應變措施，事件不影響公司營運。為保護個資，大同不會針對個案說明，一切資訊以中央流行疫情指揮中心公布為準。 永豐銀行1名員工確診 台南永康分行暫停營業1天 永豐銀1員工確診 台南永康分行今停業1日 #大同 #2名 #員工確診 #桃園 #進行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 永豐銀台南永康分行1員工確診 全面消毒停業1天 12:082022/01/28 財經 提升覆蓋率指揮中心評估 成人第4劑 5～11歲兒童打疫苗 04:102022/01/27 焦點要聞 台中大甲國泰世華行員家屬傳確診 分行照常營業 13:152022/01/28 生活 過年忙採買 桃園公布14處足跡 家樂福、大潤發全中 11:062022/01/28 生活 桃園＋11 八德市場攤商、物流司機確診 感染源不明 15:592022/01/28 生活 陸外交部：中美外交團隊一直進行接觸 聯合工作組開展有效磋商 16:382022/01/27 兩岸 中庄調整池道路換貌通車 鶯歌往返大溪更方便 15:362022/01/28 寶島 桃園1.8萬劑莫德納 65歲以上優先打 04:102022/01/28 地方新聞 不爽沒升官 陸科學家攜極音速武器叛逃 情報官曝北京結局 08:532022/01/28 國際 15歲金髮少女北漂應徵月薪10萬工作 警憑這線索找到她 14:152022/01/28 社會 疑火警逃生不及 桃園獨居老翁送醫不治 10:222022/01/28 社會 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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