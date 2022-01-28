台北市28日新增5例本土病例，皆為松山區幼兒園老師（案18590）接觸的學生及同事，北市再匡列182人居家隔離，5人採檢陰性、177人檢驗中。北市府今下午派採檢車進駐國小校園，有64人擴大採檢，結果尚未出爐。

衛生局指出，北市公共場域足跡包含1月22日台北市私立點點幼兒園、1月23日乒乒乓乓桌球旗艦館、1月24日私立點點文理短期補習班、盈嘉KTV、大河屋燒肉丼串燒-內湖大潤發店、1月25日咖食堂-咖哩世界研究室、愛.熟成21牛肉麵，相關足跡皆已完成環境噴消。

衛生局指出，點點幼兒園老師（案18590）確診後，匡列幼兒園92人、補習班29人居隔，採檢出5人陽性，為今日公布確診者，擴大匡列幼兒園149人、補習班70人則全數陰性。

衛生局表示，新增5例確診後，再匡列居家隔離182人、5人採檢陰性、177人檢驗中；擴大採檢33人，結果檢驗中，另外今有採檢車進入敦化國小擴大採檢，校園採檢確診個案同校師生共64人，結果尚未出爐。

教育局指出，雖北市各級學校已於1月21日起放寒假，確診個案也未於寒假後再入校園與同學接觸，然為防堵疫情擴散之可能，市府今天下午仍積極派採檢車進駐國小校園，為3名國小學生之同班親師生，及1名職員之接觸對象約計64名接觸者進行擴大採檢，考量確診者來自不同學校，安全起見採檢作業以分時段分流之方式進行。