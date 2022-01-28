2021年度舊制房屋交易所得標準出爐，屬於豪宅所得額標準比率維持與2020年度相當；而一般區域、按房屋評定現值計算，而新北市的三重區與台中市東區、西區、南區、中區與梧棲區，調高3個百分點，調高最多。

財政部今日公布2021年度屬於房地和一上路前取得的房屋，且未能提供交易時的實際交易金額或者成本，或稽徵機關未能查得交易時金額或者成本，就可以按此標準課徵交易所得稅。

首先是台北市成交金額在7000萬元；新北市6000萬元或者台北新北市之外的地區，交易總額在4000萬元以上的高價宅或者豪宅，依據房地的總金額按出售時房屋評定現值占公告土地現值與房屋評定現值總額比率計算房屋的收入，再按該收入17％計算所得額，目前該標準並與無2020年度相當，並沒有調整。

不過，其他區域就可以依據「房屋評定現值」來計算所得額，財政部表示，依照各地區國稅局實地調查，部分地區新建案交易較熱，所以部分地區的所得額標準調增1個到3個百分點。

例如台北市的高級住宅就是依照房屋評定現值的48％計算所得額；而一般住宅則是43％，皆較2020年度增加1個百分點。

根據財政部統計，全台368個行政區，有70個區域所得額標準調高，這次有6個區域調整比率最高，包含新北市的三重區、台中市的東區、西區、中區與梧棲區調高3個百分點。

另外，11個區域調整2個百分點，新北市的板橋區、新莊區、林口區、樹林區；以及台中市的西屯區、南屯區、北屯區、潭子區、后里區、霧峰區、大肚區。而調高1個百分點則有53個行政區。