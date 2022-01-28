澳洲網球公開賽進入最刺激階段，女單冠軍賽將由地主球后巴蒂(Ash Barty)對上美國柯林絲(Danielle Collins)，男單將由納達爾(Rafael Nadal)對麥維德夫(Daniil Medvedev)。而除了關注冠軍賽，這次澳網還有位選手引人注目，她是17歲的伊朗女將沙菲(Meshkatolzahra Safi)。

When dreams come true…



17 yr old Meshkatolzahra Safi, poses for a picture with her lifetime role model @RafaelNadal after making history in #AusOpen. She is the first girl from #Iran to win a junior Grand Slam match!



"When I started, everyone said it is impossible..." pic.twitter.com/LZ8Z4IDBD4 — Habib Abdolhossein (@HAbdolhossein) January 24, 2022

沙菲這次參加的是澳網青少年組的賽事，她在此項賽事創下一項驚人紀錄，成為伊朗史上首位在大滿貫賽拿下勝利的選手，此外她這次的收穫不只贏球，更和心目中的偶像納達爾見面合照，相信這次澳網之旅會讓沙菲永生難忘。

沙菲告訴ITF：「這是最大的一步，在我的國家要打網球真的很困難，也沒有贊助，我真心想說不要放棄夢想，每個人都告訴我打大滿貫？這不可能，但我還是向前進了，所以我希望每個有夢想的人都能相信自己！」

Las fotos del día en el #AusOpen: la iraní Meshkatolzahra Safi quien se convirtió en la primera tenista de su país en jugar un Grand Slam juvenil y ganó primera ronda. Sonará cliché, pero aguante el deporte dando lugar a este tipo de historias. pic.twitter.com/uC3TUtthwm — Marcos Zugasti (@marcos_z) January 23, 2022

沙菲目前在ITF排世界第87，是史上首位進入世界前100名的伊朗青少年球員，她8歲時因看了納達爾比賽愛上網球，至今拿下9座單打冠軍、6座雙打冠軍。而偶像納達爾也給她鼓勵說：「很高興遇見她，她把我視為偶像我感到無比榮幸，這是一個非常棒的故事！」