高清呈現！殲-20夢幻科技感極致影像發佈

中共軍方最新發佈解放軍空軍殲-20隱形戰機宣傳視頻，以暗黑背光色調近距離展示戰機機身，視頻中殲-20冷光束下的金屬質感機身充滿時下流行的科幻風。陸媒指出，在更換渦扇-10C太行系列國產發動機後，殲-20將邁向下個目標：升級渦扇-15向量推力發動機，預期將在2025年前後完成。

大陸《央視軍事》頻道日前發布題為「殲20夢幻科技感極致影像」視頻，是最近一期中共軍方官宣的主題。殲-20是中國自主研製的全天候、中遠端、重型超音速隱形戰機，具有優異的制空作戰能力和良好的對地對海精確打擊能力。預警機最大監視距離對隱形戰機只有120公里，隱形戰機可以在非常近的距離上對預警機發起攻擊。

殲-20換上渦扇-15發動機後，其超音速巡航能力追趕上美軍F-22，達到「完全技術狀態」。（圖／央視視頻截圖）

《多維新聞》指出，在2021年9月28日的珠海航展上，殲-20換裝渦扇-10C太行系列國產發動機並首次對外公開展示。渦扇-10C發動機改進了加力燃燒室，推力比先前使用的AL-31更大，燃油效率更高，可提升殲-20的加速性能。

報導說，渦扇-10系列只是殲-20發動機的過渡型號。未來目標是換裝渦扇-15大推力發動機，將使殲-20的超音速巡航能力追趕上美軍F-22，達到「完全技術狀態」。

承造渦扇-15發動機部份合金鑄件的企業發布公告指出，渦扇-15需求鑄件的產量到2026年前仍維持研發產量需求，因此相關人士也推測，渦扇-15的進度在要2026年之前進入量產希望不大。（圖／網路）

報導還表示，渦扇-15推力向量發動機，是大陸航空工業推力最強、整體技術性能指標最高、具有世界先進水準的一款渦扇發動機，是為中共第5代隱形戰鬥機而研製的小涵道比推力向量渦扇發動機。目前渦扇-15正處在進行相關機載及長時間運用測試的最後階段，推測可能會在2025年前後裝備在殲-20上。

不過，另據企業公開訊息透露，承包有關渦扇-15與渦扇-19發動機部份合金鑄件的公司曾發布公告指出，渦扇-15需求鑄件的產量到2026年前正常預估為5台份套件，保守預估為3台份套件，因此有相關人士懷疑，渦扇-15的進度在要2026年之前進入量產希望不大。