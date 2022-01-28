相聲瓦舍創辦人宋少卿先曾4度疑似酒駕鬧上新聞，他上月28日凌晨又再度酒駕追撞計程車，警方獲報到場，發現他酒測值高達0.95毫克，訊後依公共危險罪嫌移送新北地檢署。檢方今依公共危險罪將他起訴。

53歲宋少卿上月28日凌晨2時36分駕車行經新北市板橋區南門街、府中路口時，緩速滑行追撞前方停等紅燈計程車，警方到場實施酒測，宋少卿酒測值高達0.95，以公共危險罪現行犯逮捕。

宋少卿供稱，凌晨受友人邀約到板橋的KTV聚會，喝了3瓶啤酒，在車上因撿拾掉落手機，才不慎擦撞前方計程車，檢方複訊後諭令3萬交保，宋的女助理下午1時許辦妥交保，宋步出偵查大樓時仍全身酒味，他當眾道歉說，「今早發生的事情，讓很多關心我的朋友擔心，很抱歉非常對不起，今天凌晨跟朋友聚會完，立即叫了代駕，但是很不應該的是我自己把車從停車場開出來跟代駕會合，就在這一小段路上跟計程車發生輕微擦撞」。

媒體追問他曾在朱學恆直播痛斥酒駕，如今再犯有何感想？他回應，非常抱歉非常對不起，即使叫了代駕應該全程由代駕駕駛，對自己僥倖心態，非常對不起。

據了解，宋少卿2002年酒駕，酒測值高達0.98mg／l，遭判罰金6萬；2003年疑因酒駕撞上路邊車輛，消失30小時後才向被撞車主道歉和解，他否認酒駕；2004年酒駕肇事，汽車已漏油冒煙，他仍在車內酣睡，被警消強行拉出，酒測值0.81mg／l。

2018年宋少卿酒後請代駕，但到家前在巷口接手自駕；2020年再次找代駕「做半套」被媒體直擊，當時他也致歉說「很抱歉做了不良示範，喝酒不開車，開車不喝酒。」宋昨日再度為酒駕道歉，但網友不領情怒灌爆臉書，怒斥「一定要出人命才會學乖嗎？」

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