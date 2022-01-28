勇士前鋒卓雷蒙格林(Draymond Green)的傷勢比預期要嚴重，目前仍高掛免戰牌，據總教練科爾(Steve Kerr)推斷，他最快要2月1日對火箭才能回歸。不過今天他提前找到了事業第二春，《TNT Sports》宣佈與他簽訂一份多年轉播合約，他將成為一位球評。

Welcome to the Turner Sports family, @money23green!



The 3x NBA champ will contribute to Inside the NBA as an active player in a first-of-its-kind deal 👏🏿 pic.twitter.com/wXdIkq1ao2 — NBA on TNT (@NBAonTNT) January 27, 2022

TNT團隊有「俠客」歐尼爾(Shaquille O'Neal)和「惡漢」巴克利(Charles Barkley)坐鎮，可說是目前NBA最當紅的球評組合，他們常以嘲諷和搞笑的性質來評論球員，就連還未上場打球的錫安威廉森(Zion Williamson)都曾被臭酸一番，原因是他的體重過重。

而同樣「嘴上不饒人」的格林或許相當適合這樣的團隊，他將在28日迎來自己球評首秀，他說：「這些年我都與TNT保持聯絡，能與他們合作是非常棒的事，我相信他們娛樂觀眾的方式，更相信他們對球迷間的真誠，能成為其中一員感到非常自豪。」

不過由於格林目前還是球員身分，總教練科爾給出建議說：「我對他擔任這份工作有信心，更相信他能分配好時間，不會因此耽誤籃球。」格林本季為勇士出戰34場，29.9分鐘時間能貢獻7.9分7.5籃板7.4助攻1.4抄截1.2阻攻，投籃命中率53.7%、外線28.6%、罰球59.7%。