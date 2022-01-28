赤鬼牛排高雄店日前因確診情侶上門用餐，高雄市政府祭出鐵腕，將全店1、2樓員工外加33名顧客全部送上檢疫所強制隔離，傳出總店不滿市府疑似殺雞儆猴行為，認為高市府矯枉過正，有醫師不滿，在臉書揚言抵制，引發討論。

高雄市立民生醫院泌尿科主任蔡秀男在臉書PO文表示，赤鬼就在自己家附近，如果疫情擴散，家人也必須面對Omicron威脅。他說，赤鬼牛排被抓包沒遵守防疫規範，管理明顯疏失，卻還質疑市府矯枉過正。

蔡秀男說，赤鬼致高雄市民於類似西堤案疫情擴散風險，事證明確，卻還在帶風向，公司管理文化自小就看到大，防疫應變是這種態度，態度決定高度，自己以後不會再去吃赤鬼了，「抵制+1」。

赤鬼牛排員工加顧客66人遭強制隔離，引發討論，衛生局表示，是因調閱監視器發現，赤鬼未遵守防疫規範，包過內部隔板、適當間距、公共空間清消，還有餐具、吧台不能輪流使用等都不符合規定，判斷會有後續風險，加上前有中壢西堤案，才會下此決定。

赤鬼則發出聲明，表示員工均已完整接種兩劑疫苗，也有定時清潔消毒，客人用餐完畢也會立刻消毒，員工也會頻繁用酒精清潔雙手，強調有依照防疫措施營業。