大陸央視新聞報導，中央巡視組前副組長董宏受賄一案，山東省青島市中級人民法院28日公開宣判，被告董宏以受賄罪判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。董宏當庭表示服從法院判決，不上訴。

經審理查明：1999年至2020年，被告董宏利用擔任廣東國際信託投資公司破產清算組成員、中共海南省委副祕書長、北京市人民政府副祕書長、中央文獻研究室副主任、中央巡視組副組長等職務上的便利，以及職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人在專案開發、工程承攬、職務提拔等方面謀取利益，直接或者通過他人非法收受財物共計折合4.63億餘元（人民幣，下同，約合新台幣20.14億元）。

青島市中級人民法院認為，被告董宏的行為構成受賄罪，且受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，給國家和人民利益造成特別重大損失，論罪應當判處死刑。

鑒於董宏自動投案，如實供述全部罪行，具有自首情節，且其能夠認罪悔罪、積極退贓，贓款贓物全部追繳到案，具有多個法定、酌定從寬處罰情節，對其判處死刑，可不立即執行。法庭遂作出上述判決。