女星王思佳和賴薇如的「綠茶婊之戰」延燒多日仍未落幕，起因為王思佳一開始疑似影射賴薇如是綠茶婊，氣得賴薇如開戰，爆料王思佳曾和已婚小開交往，男方還為了她和老婆離婚，甚至找來男主角本人應證說法，如今王思佳也在臉書公開回應了。

王思佳今（28日）在臉書發文表示，自己先前在影片中提到綠茶婊，許多人猜測是在講對方，但當時她也回應：「無需對號入座，至於網友對某人的指責排山倒海而來，我想這是自己要檢討的問題吧？」然而對方後續甚至拍了其他類似話題來回應，「都是你自己的行為，又沒人逼迫你？」

對於賴薇如先前說自己「證據備齊」要爆料，王思佳也回應對方「眼裡只看得到男人」，指出對方沒有工作的時候，自己介紹經紀人給她，讓對方能有穩定經濟收入，沒想到後來對方卻「耍派頭」說不想和她錄影，當時大家甚至都還順著對方的意思。

王思佳不客氣怒嗆，「十年前的事關妳屁事，妳閨蜜的事妳都不清楚，我的事請別裝懂，打小三請從身邊做起，還是妳雙標？不敢？」她也針對自稱前男友的M先生爆料回覆，男方在10年前受訪時就曾說過「王思佳並非小三」，不明白為何如今說法改變，「現在看這爛戲，當年的兇手呼之欲出，可以結案了」。