可能有些人覺得迎合群眾的行為像是小丑，不過能夠為了長遠的計劃暫時委屈自己做小丑，也算是一種社交本事。運勢命理網站「靈匣網」分享，金牛座、摩羯座、雙魚座、雙子座、射手座的人，他們不介意嘩眾取寵，平時假裝頭腦簡單、沒有心機，到了關鍵時刻卻能扮豬吃老虎。

TOP5：金牛座

金牛座最不怕別人說自己軟弱，而很多時候金牛也是扮演弱者，並依靠這樣的人設在現實中撈到各種好處。沒有任何人會把弱者當成自己的對手，正因為意識到這一點，金牛座就不會那麼愛搶風頭了，作風很低調，只想做一個不被關注的人。因為他們明白鋒芒畢露肯定會遭人算計、遭人嫌棄，很多時候，取得了勝利，頂多能風光一時，卻不能風光一世，只有實實在在的好處，才會對自己的人生有幫助，所以，遵從沉默是金的原則，埋頭做事，不要去爭取他人的誇獎，才能讓自己的人生更美好。

TOP4：摩羯座

論嘩眾取寵，摩羯座可能差了點，摩羯座不太會討好人，但卻善於在人前樹立一種可靠的形象。如果你真把摩羯座當傻子看待，那可能是因為你不夠聰明，你沒有想到的事情，摩羯早就想到了，只是不想那麼早揭示真相，你沒有算到的事，摩羯早就算到了，他們不出聲只是不想惹上是非，也不想理睬跟自己無關的事。在職場上摩羯座不介意承擔自己份外的事，很多人會把摩羯當工具來用，事情推給摩羯座，並以耍了一把小聰明為傲。事實上，摩羯座早就明白，承擔自己不應該承擔的任務，可以累積經驗，為長遠打算，不計較吃眼前虧。

TOP3：雙魚座

雙魚座會大方暴露自己的缺點，但卻會把優勢藏起來。這麼做的目的是讓自己成為大眾眼中的弱者，而弱者總可以得到同情和關注，哪怕遭人輕視也無所謂，反正任何時候，都是能者多勞，軟弱的人就不需要做那麼多事，只要等著得到別人的幫助就行了。而最厲害的是，明明雙魚很想從別人身上得好處，還裝出一副無所謂的樣子，他們給別人的暗示是：我很弱，我很可憐，我需要被幫助，但如果你不同情我也無所謂，我不會怪你。面對這麼明事理的弱者，大多數人還是會伸出援手，所以雙魚座輕鬆就達到了自己的目的。

TOP2：雙子座

如果，雙子座知道可以從你身上得到好處，雙子不介意對你說很多好聽話，反正動動嘴，自己又不會有什麼損失。雖然太多人看破雙子座阿諛諂媚的嘴臉，不過明知道雙子座虛偽，還是很享受雙子座的甜言蜜語。聽了好聽的話，自然不好意思完全沒有表示，多多少少也會給雙子一些照顧。如果你對雙子的虛偽一臉嫌棄，雙子也不著急，若你對他沒用，他不介意你嫌棄他，若你對他有用，他可能會誇你正直，講原則，這種誇讚不就恰好迎合了你對虛偽之徒的嫌棄態度嗎？不管你是哪種人，雙子總有辦法讓你在不知不覺中淪陷。

TOP1：射手座

人們認為射手座沒心機，非常單純，為人大大咧咧，不愛跟人計較，富有幽默感，親和力極強，易相處，事實上，射手座沒有眾人想像中那麼傻，很多時候不跟人計較，只是懶得計較，不是沒有看透對方的惡意。不過是不想撕破臉，搞得大家不愉快而已。在人際交往中，射手座很會計算代價，比如說與人針鋒相對，魚死網破，要付出的代價就比較大，且不能從中撈到任何好處，又何必搞得自己和別人都不開心，還招來一群看笑話的人呢？所以，好多人認為射手座好欺負，其實，他們把精力都放在如何做自己想做的事情上，懶得在無意義的人身上浪費時間。