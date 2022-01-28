蘋果在27日美股盤後公布會計年度第一季（至2021年12月底止）業績，營收與淨利皆創下公司新高紀錄，雙雙超越市場預期，除了iPad以外，所有產品皆呈報銷售成長。蘋果執行長庫克並表示，零件短缺已經緩和。

庫克在法說會表示，上季（12月底止）大部分產品皆面臨供應鏈中斷問題，情況又較前季（9月底止）更嚴重，不過預期本季（至3月底止）的狀況將會緩和。

蘋果自疫情爆發以來便不提供財測，主要基於不確定性攀升，本次法說會亦是如此，不過庫克在受訪時指出，基於供應鏈瓶頸將會好轉，預期本季將有穩健的營收成長。

蘋果上季營收年增11％，達1239億美元，輕鬆超越分析師預估的1190億美元。淨利達346億美元，或每股盈餘2.1美元，優於市場預期的1.89美元。

上季業績也是iPhone 13自2021年9月開賣以來的完整季度，可讓投資人了解蘋果最新手機的競爭力。iPhone收入年增9％至716.3億美元，表現遠遠優於華爾街預期的年增3％。

庫克表示，儘管上季蘋果面臨供應鏈挑戰，但iPhone銷售仍然成長，蘋果對iPhone的銷售成績感到自豪。

蘋果的服務業務持續展現強勁業績，服務收入營收年增24％，達195.2億美元。而Ｍac的銷售成長率則是所有產品類別中最高，達25％，至108.5億美元。

iPad則是蘋果上季唯一銷售下滑的產品，營收年減14％，降至72.5億美元，遜於分析師預期的成長2.89％。蘋果在2021年10月便發出預警，稱供應鏈問題將打擊iPad銷售。

蘋果上季毛利率達43.8％，超越市場預估的41.7％。蘋果估計本季毛利率將落在42.5％至43.5％之間。