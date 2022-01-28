Today, I am writing an open letter echoing some recent servicemember frustrations regarding computers in the Department of Defense. These are voices that have gone unheard for far too long. It's titled: "Fix Our Computers" 👇 pic.twitter.com/MGxlNls3wk — Michael Kanaan (@MichaelJKanaan) January 25, 2022

一名負責美國空軍人工智慧（Artificial Intelligence，AI）計畫的重要官員近期在社交媒體上抱怨，該軍種配發的電腦是售價僅108美元（約新台幣3006元）的超級便宜貨，難以使用；外媒27日指出，此問題在美國空軍內部存在許久，其首席軟體官（CSO）先前才因無法忍受類似的官僚體系問題而辭職。

軍事新聞網站「任務與目的」（Task & Purpose）報導，美國空軍人工智慧加速器（AI Accelerator）計畫於麻省理工學院（MIT）的營運總監卡納安（Michael Kanaan）表示，他已寫信給五角大廈，要求美軍在購買高價的戰機、戰車或軍艦之前，先解決基層存在已久的基礎電腦設備問題。

卡納安在公開信中指出，放在他桌上的美國空軍電腦，Google搜尋中顯示的售價僅108美元，「你自己會買只值100美元的電腦嗎？」稱美軍雖是全世界預算最多的軍隊，但他光是要登入Outlook收電子郵件就花了1小時20分鐘、電腦剛開機CPU使用率就跳到100%、打開Excel檔案就當機、每天要重新開機10次等。

卡納安痛批美軍持續強調「創新」，卻任由上萬小時的員工工作時間白白浪費在等爛電腦運作上，高聲要求五角大廈「修好我們的電腦」。

「任務與目的」指出，他的抱怨引起大量退役或現役美軍的共鳴，因為美國空軍許多電腦根本是來自「石器時代」，與該軍種的高科技形象天差地遠；其前任首席軟體官柴蘭（Nicolas Chaillan）才在幾個月前離開，辭職原因之一就是他雖試圖修復美國空軍的基本IT功能，卻遲遲無法得到資金和其他支援。