副總統賴清德今出席友邦宏都拉斯總統卡蕬楚就職典禮，與美國副總統賀錦麗同坐第一排，這是台美副元首首次在國際場合自然互動。對此，名嘴黃創夏表示，他個人分析，同框照有內外之兩層意義。

賴清德今在臉書指出，參加宏都拉斯卡蕬楚總統就職典禮，代表蔡英文總統及台灣人民表達誠摯的祝賀。同時，他也和出席典禮的各國代表致意、寒暄。他說，滿場的宏都拉斯民眾喊出「團結的人民不會被打敗」（El pueblo unido jamás será vencido.），這句話深深觸動著他，他始終相信， 團結一定能讓國家越來越好，祝福宏都拉斯！

宏國總統就職，副總統賴清德與美國副總統賀錦麗同框。(圖/摘自賴清德臉書)

他表示，台灣會持續和民主同盟國家站在一起，在宏都拉斯及其他中美洲友邦深化合作，共同彰顯民主國家價值。

對此，黃創夏28日在臉書發文表示，賴清德與賀錦麗同框，他個人有2點看法，分別是對內與對外。「對外」方面，顯示台美默契下由美國新定義「台海現狀」的國際地位示範模式。「對內」方面：2024別說國民黨，連桃園市長鄭文燦都已看不到賴清德的車尾燈。