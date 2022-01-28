綜合《紐約郵報》（New York Post）、「國會山莊報」（The Hill）昨日（27）報導，特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）向一名男大生斯威尼（Jack Sweeney）提出一筆價值台幣14萬元的交易，以換取關閉追蹤馬斯克推特私人飛機的帳號。

19歲的斯威尼靠著天賦異稟設計出機器人來追蹤15個私人航班帳號，這些航班不外乎都是一些知名人士搭乘的飛機時間表，當他們起飛和落地時，機器人會自動傳送訊息，如此斯威尼就能掌握所有的行蹤。「你能將它拿掉嗎？這涉及到個人安全問題。」馬斯克去年11月在推特上發訊息給他，一來一往兩人聊了關於機器人怎麼做出來的、如何操作它等等秘密。

「我不喜歡被瘋子猜中的感覺。」馬斯克最後以14萬台幣為籌碼，交換下架追蹤他的私人帳號。報導指出，斯威尼完全沒在怕還向這位科技巨擘討價還價，「如果提高到140萬說不定我會考慮。你也知道，對大學生來說有一輛車是多麽方便的事。」還外加一句：「或是一台Tesla Model 3。」

雖然馬斯克當下回應會再考慮，然而，最終以「覺得不太好」為由取消了兩人之間的協議。不過斯威尼似乎沒有很沮喪，對於能夠收到特斯拉大老闆的私人訊息他覺得實在太酷了，還有點心驚膽戰。更補充說：「希望未來有機會能進到馬斯克的公司工作。」

斯威尼追蹤的馬斯克私人航班擁有超過97,000人追蹤者，據了解，這個帳號雖然是公開的狀態，不過只有那些對產業高度了解的人才會知道在哪裡可以找到它。