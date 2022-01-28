攸關民眾權益、民生經濟、國家安全的111年度中央政府總預算今立法院臨時會最後一天完成三讀，民進黨發言人謝佩芬表示，感謝朝野各黨團在臨時會這段期間的努力，也要向游錫堃院長、蔡其昌副院長以及柯建銘總召及民進黨立院黨團表達感謝，終於能夠讓攸關軍公教人員加薪、防疫應變等經費可以通過，人民可以過好年。

謝佩芬表示，今年度的總預算審查一波三折，國民黨自去年下半年的會期開始，即以各種藉口拖延甚至拒絕審查，以致預算逾期未能審查完竣。期盼未來朝野能攜手合作，發揮國會監督制衡的功能，共同來維護台灣的的民主自由，並推動國家持續前進。

謝佩芬表示，最後預算終於在臨時會結束前的最後關頭三讀通過，避免許多攸關民眾權益、民生經濟，乃至於國家安全的計畫及政策推動受到延誤，其中包括多項新興計畫，例如「調整軍公教人員薪資待遇」、「受雇勞工育嬰留職停薪津貼加給補助」、還有許多準爸媽關心的「產檢假薪資補助」、「康定級艦戰鬥系統性能提升」、「新興傳染病暨流感大流行應變整備及邊境檢疫計畫」、「淘汰老舊機車及大型柴油車補助」等。

謝佩芬指出，在臨時會期間朝野各黨團密集協商，最後完成總預算的審查三讀通過，展現了台灣民主的可貴。下個立法院新會期，民進黨也會全力支持立法院黨團，持續為台灣人民捍衛各項權益與國家利益。