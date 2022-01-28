春節前夕，大陸國務院總理李克強27日至28日在甘肅省金昌、武威考察。李克強到金川集團時表示，你們作為基本金屬龍頭企業，要努力穩產、多產，為大宗商品穩供、穩價多作貢獻。用好大陸政府稅收優惠等政策擴大研發投入，發展更多有競爭力的產品。

新浪財經報導，李克強到金昌市金三角市場考察時指出，中小微企業、個體工商戶量大面廣，直接連著就業，撐起無數家庭生計，許多市場主體現在困難大，要穩住他們，大陸政府正在研究擴大減稅降費支持等政策，各地也要在其他費用減免上多想辦法。李克強表示，牛年就要過去，希望大家留住耕牛的勤勞勁，虎年再添生機活力。

另一方面，大陸國家主席習近平26日先後前往山西省霍州市師莊鄉馮南垣村、汾西縣僧念鎮段村，並進入村民家中看望。習近平實地瞭解該省災後恢復重建、秋冬補種、確保群眾安全溫暖過冬，以及鞏固拓展脫貧攻堅成果、接續推進鄉村振興等情況。