立法院於今三讀通過111年度中央政府總預算案，總統府發言人張惇涵表示，蔡總統感謝立法院游錫堃院長、蔡其昌副院長辛勞主持議事，執政黨團柯建銘總召與黨團幹部的領導與協調，以及朝野各黨團立法委員的監督與支持，完成總預算審查，相信在行政院蘇貞昌院長的領導下，行政團隊一定會繼續全力以赴。

張惇涵表示，行政團隊會照顧國民、建設地方、壯大台灣，展現有政府、會做事的執行力，讓國家繼續向前進。

張惇涵說明，111年度中央政府總預算是歷年預算規模最大，但與此同時，還債金額也創下20年來最高；政府持續以穩健的財政紀律為基礎，以國家利益與國民福祉為優先，推動各項重要施政。

張惇涵指出，其中，預算規模最大的是「社會福利支出」，而成長比率最高的則是「少子女化對策計畫經費」，政府會提供更完善的社會福利照顧國民，持續給予年輕父母、需要長照的家庭更大支持。政府也持續加碼挹注地方建設，並持續強化國防戰力、踏實外交、經濟產業創新等重要政策，壯大台灣。