日本「Bossa Nova 女王」小野麗莎即將於5月20日來台演出，完封北高於2場，日前公佈的5月22日下午台北加場，也瞬間秒殺，今（28日）主辦單位「好滿意音樂」歡天喜地宣布2度加場，將於5月21日在高雄國立中山大學逸仙館再加開1場，小野麗莎一得知開心表示：「目前世界都在共同面對疫情的困難，但是我真的很感激台灣還是有這麼多粉絲那麼愛戴我，謝謝您們！」

小野麗莎跟台灣淵源深，父親在台灣成長、她自己則在巴西出生，提到台灣，她浪漫表示對台灣有說不出的親切感，「巴西和台灣都風光明媚、氣候相當，所以當我第一次來到台灣，感覺就像回到自己的家！」特別愛這美味的食物和鮮甜的水果，「其實整個台灣都圍繞著我童年的氛圍，尤其是這裡的朋友們，非常溫暖及親切！」小野麗莎本人對於本次台灣巡演4場演出非常感動，尤其農曆新年將屆，她也不免俗作揖跟台灣粉絲說：「Happy Chinese New Year！！」

而最讓她開心的是，今年就是小野麗莎的年，她首度公開自己的生肖就是「虎」，又難得幽默說：「小心我可能也會咬你一口喔！」在疫情仍不斷變化之下，小野麗莎特別想跟大家說：「新年到了，祝大家新年快樂，也請保持平安、健康，也希望大家可以享受生活的每一天！」距離上次赴海外演出，已經過了許久，「真的有很多感受想與大家分享，到時我就藉著我的音樂，傳遞給大家囉！謝謝你們，我迫不及待與大家在台灣相見！」

此外，她也分享曾到過大陸演出時剛好遇到農曆新年，在那兒敢手到很濃的過年氣氛，並一嚐他很愛的年糕滋味！被問到是否有拿到紅包，她俏皮眨了下眼睛說：「很可惜我還沒收到紅包，希望我有一天會收到！」全球在疫情的肆虐之下，台灣還可以保有安全的環境和活躍的藝文活動，對於久違未到台灣的她，小野麗莎說道，這次是疫情以來第一次的海外演出，希望能夠帶給觀眾全新的感受和體驗， 與觀眾沐浴在美妙的音樂裡。

而小野麗莎也表示第一次來台時，曾和父母一起造訪了父親出生的台南，「我還記得我的父親非常的開心。」並憶及當時也去到一所台南的大學，「我還記得這個畫面，我們到了校園中的一棵大樹下，父親靜靜的欣賞這棵宏偉的大樹，並深深吸了一口氣。」小野麗莎Live in Taiwan加開場次在Opentix售票平台熱賣中，本次安排加場驚喜優惠85折，至2月6日止，此優惠僅限高雄加場場次。