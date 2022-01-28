美國聯邦通信委員會以「國家安全」為由，將中國聯通美洲營運公司列入違規名單，終止其在美國的經營授權，撤銷中國聯通在美214電信營運牌照。中國外交部、商務部分別發表談話指出，美方應立即停止對中國企業的無理打壓，公平對待在美投資經營的中國企業。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。

中國外交部發言人趙立堅稱，作為原則，美方在沒有列出具體違法事實情況下，再次以國家安全為由，撤銷中國企業在美營運許可，赤裸裸的泛化國家安全概念，濫用國家力量對中國企業無理打壓，這是對國際經貿規則的嚴重破壞。

趙立堅說，損害的是包括美國用戶在內的全球消費者的正當權益。中國政府支持相關企業，依法維護自身權益，也將繼續採取必要措施，堅決維護中國企業的正當權益。

商務部新聞發言人表示，美相關部門泛化國家安全概念，濫用國家力量，在缺乏事實依據的情況下再次惡意打擊中方電信運營商。美方此舉嚴重背離市場化原則，損害中國企業和包括美國用戶在內的消費者合法權益，破壞正常的國際經貿秩序，中方對此堅決反對。

發言人稱，美方應立即停止對中國企業的無理打壓，公平對待在美投資經營的中國企業。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。