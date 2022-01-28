中央氣象局表示，今(28日)東北風及南方水氣影響，全台可能降雨，到小年夜水氣才逐漸減少，除夕前及初三後分別受到2波冷空氣影響，氣溫多變且幅度不小，初一至初二，冷空氣稍稍減弱，是整個春節連假適合出遊的日子。

今晚至明天(29日)南方雲系北移，水氣多，各地天氣不穩定、易有局部短暫陣雨。(圖／中央氣象局)

今晚至明天(29日)南方雲系北移，水氣多，各地天氣不穩定、易有局部短暫陣雨，南部及東半部地區降雨較全面，其中基隆北海岸、花東及南部地區有局部大雨發生的機率；氣溫方面，大陸冷氣團南下，中部以北及宜花天氣轉濕冷，北台灣高溫17、18度，中南及花東20至22度，入夜後各地低溫約15至18度，此波冷氣團預計影響至除夕(31日)。

農曆年假天氣預報，今(28日)至初二將先濕後冷。(圖／中央氣象局)

小年夜、除夕(30日、31日)大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣較冷，其他地區早晚亦冷；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

初一、初二(2月1日、2日)大陸冷氣團稍減弱，北部、東北部天氣仍涼，其他地區早晚亦涼；華南雲雨區東移，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

初三、初四(2月3日、4日)鋒面通過及冷空氣南下影響，天氣轉趨不穩定；初三鋒面通過，中部以北及東半部地區降雨機率增，南部山區偶有零星雨，其他地區為多雲，初四水氣稍緩，中南部轉為多雲時晴；冷空氣影響，各地局轉涼冷，北台灣天氣較冷，其他地區早晚亦冷。

初五至初七(2月5日至7日)東北季風或大陸冷氣團持續影響，北部及東北部天氣較冷涼，其他地區早晚亦冷涼；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。