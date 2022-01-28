日本驚異末日逐格動畫電影《垃圾頭》（JUNK HEAD）「瘋狂導演」堀貴秀耗時7年一人獨自打造，而初版前傳動畫短片《JUNK HEAD 1》則早在2013年就問世，因劇情「神預言」當今社會所面臨的「新冠病毒風暴」，意外引起全球網友們熱烈討論，中文預告片更在短時間內「吸睛」無數，點閱率破萬，令該片還未上映就成為焦點，更在創下在日本戲院熱播長達6個月，票房突破1億日圓的佳績。

電影講述在很久以後的未來，地面已經被汙染到無法生存的程度，人類開始朝地底開發，並創造人工生命體代為勞動，沒想到人工生命體反抗了人類接管了地底世界，而因為過度汙染與新型態的病毒感染，原已所剩無幾的人類又減損了近30％的人口，此時的人類以基因改造獲得了長生，相對的也面對了自此失去生育能力的窘境，創造新生命成為人類世界復甦的關鍵。為了找尋失落的基因密碼「繁衍」，人類望向了曾經開發的地底世界開啟了探索任務，同時，因學生人數驟減而被舞蹈教室裁員的「碰太」參加了地底任務的徵選成為了被派往地底的英雄，隻身前往充滿未知恐懼的地底世界，驚人的地底探險就此開始。

現年51歲的導演堀貴秀，本為室內設計業務，專門從事藝術品和遊樂園及餐廳的室內設計工作，然而，當他看見「日本動畫鬼才導演」新海誠於2002年獨立製作的動畫作品《星之聲》（The Voices of a Distant Star）後，內心對繪畫、雕刻和玩偶製作本來就擁有極高熱誠的堀貴秀誓言要跟上腳步，創造出屬於自己的影視作品，全身心投入逐格動畫領域，展開他長達多年的《垃圾頭》製作期，在完全沒有影視製作經驗的情況下，堀貴秀通過網路和書籍自學，一人獨攬模型設計、角色建構、佈景搭設、拍攝及編輯大量靜止圖像，以及後期音樂搭配等工作；其中，光是打造出電影中的模型及角色，就耗費堀貴秀不少心力，據堀貴秀回憶，光是簡單的佈景就須花上三天捏塑成型，而精細的機器人、怪獸及英雄等角色則須將近兩週以上的時間；除此之外，由於僱不起任何配音演員，堀貴秀甚至自己提供畫外音，並混合各種語言，使其中的角色們聽起來不像任何已知的語言；漫長的製作期加上獨特的拍攝與拍攝技巧，讓電影《垃圾頭》為日本科幻逐格動畫打開獨樹一格的新篇章。

2013年，30分鐘版本的逐格動畫短片《JUNK HEAD 1》誕生，驚人的奇異世界觀以及極具識別度的角色形象備受好萊塢製作商們的喜愛，紛紛向堀貴秀拋出橄欖枝，然而，卻被他以「只想讓有趣的作品得到真正的欣賞」為前提而婉拒。如今，面對首部動畫電影長片於全球影展上大放異彩，甚至獲得奧斯卡金獎導演吉勒摩・戴托羅(Guillermo del Toro)高度讚譽，堀貴秀謙虛地表示：「一部電影最關鍵的元素首先是它的世界觀，但若它離現實太近或太遠，它就會成為俗套的流水帳，所以在創作中達到『平衡』是具有挑戰性的，而我，則會持續努力！」該片將於2月18日在台上映。