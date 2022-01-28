NBA今天公布全明星賽東西區先發名單，其中勇士隊威金斯(Andrew Wiggins)成最大亮點，他生涯首度入選明星賽就成為先發，其中他還擊敗隊友卓雷蒙格林(Draymond Green)，引來外界探討，而雖然有少數人覺得他不夠格，但外界大多還是給予好評，

對於威金斯成為西區明星賽先發，勇士隨隊記者史萊特(Anthony Slater)表示：「多數人認為威金斯位置該屬戈貝爾(Rudy Gobert)。據規則球迷投票占50%，在這方面有很大優勢，而戈貝爾在球員/媒體部分(50%)獲得足夠支持。」

Andrew Wiggins takes the West frontcourt starting All-Star spot many expected to go to Rudy Gobert. Fan voting accounts for 50 percent. Wiggins was boosted there. Gobert didn’t make up necessary ground in player/media (other 50 percent) voting. — Anthony Slater (@anthonyVslater) January 28, 2022

另外也有記者談到他能獲選的原因說：「快艇的里歐納德(Kawhi Leonard)和保羅喬治(Paul George)受傷給了威金斯機會，他在本季有40.4%三分球命中率，防守也非常給力，為目前西區排名第二的勇士帶來一些亮點。」

而勇士總教練科爾(Steve Kerr)則興奮表示：「威金斯能入選全明星賽先發，是我作為總教練最驕傲的時刻之一，我看到威金斯來到勇士的表現，我為他感到高興，現在整個團隊都為此激動不已，他配得上這個榮譽！」