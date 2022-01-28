NBA今天公布全明星賽東西區先發名單，其中勇士隊威金斯(Andrew Wiggins)成最大亮點，他生涯首度入選明星賽就成為先發，其中他還擊敗隊友卓雷蒙格林(Draymond Green)，引來外界探討，而雖然有少數人覺得他不夠格，但外界大多還是給予好評，
對於威金斯成為西區明星賽先發，勇士隨隊記者史萊特(Anthony Slater)表示：「多數人認為威金斯位置該屬戈貝爾(Rudy Gobert)。據規則球迷投票占50%，在這方面有很大優勢，而戈貝爾在球員/媒體部分(50%)獲得足夠支持。」
另外也有記者談到他能獲選的原因說：「快艇的里歐納德(Kawhi Leonard)和保羅喬治(Paul George)受傷給了威金斯機會，他在本季有40.4%三分球命中率，防守也非常給力，為目前西區排名第二的勇士帶來一些亮點。」
而勇士總教練科爾(Steve Kerr)則興奮表示：「威金斯能入選全明星賽先發，是我作為總教練最驕傲的時刻之一，我看到威金斯來到勇士的表現，我為他感到高興，現在整個團隊都為此激動不已，他配得上這個榮譽！」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。