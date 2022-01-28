美國商業太空監測公司ExoAnalytic Solutions所進行的一項觀測分析指出，大陸SJ-21衛星「似乎正在發揮太空拖船的作用」，它將一顆失效的北斗導航衛星從擁擠的地球同步軌道（GEO）上拖離，送入「墓地軌道」。而進行這項舉動所需要的在軌服務能力，也是歐美國家正在努力追求的能力。

美媒《即時防務》（Breaking Defense）網站報導，中國的SJ-21衛星環繞並接近一顆失效的北斗2號導航衛星（CompassG2），並執行「近距離操作」後，從其軌道位置上失蹤了幾個小時。隨後發現SJ-21進行「大機動」將失效衛星拖離地球同步軌道。

《環球時報》引述該報導稱，公司空間態勢感知（SSA）首席架構師布賴恩．弗萊厄林在美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）主辦的網路研討會上報告了這一觀察結果。

報導說，中國SJ-21衛星在1月22日進行這項被視為「太空拖船」的作業，最新追蹤資料顯示，SJ-21已經和失效的北斗衛星分離，回到近地軌道。它將後者留在一個被稱為「超級墓地漂移軌道」上，這條「墓地軌道」通常定義為在高度大約為36000公里的地球同步軌道上方300公里處的空間。

報導指出，這顆中國衛星的舉動，和具備進行在軌服務、組裝和製造（OSAM）所需的能力是一致的——美國和歐洲也在追求這種能力。美國川普政府在2020年11月發起一項美國國家OSAM計畫，此後美國國防部一直在推進多項技術開發項目。

報導認為，中國衛星此一動作顯示，現在是各國提高此類衛星機動的透明度、建立行為規範的時候了。

大陸軍事專家宋忠平對此表示，如何處理太空中的太空垃圾和報廢的衛星，應該是人類共同應該關注的話題。但美媒報導此一話題，總給人感覺有炒作太空軍事化的嫌疑。宋忠平強調，「中國是在和平利用太空，美國渲染中國的太空軍事化的目的，是為了自己正在進行的太空軍事化行動」。