大陸男星黃曉明和女神Angelababy（楊穎）從結婚後屢傳婚變，儘管兩人育有一個寶貝兒子小海綿，但這段婚姻仍不被看好；今（28）日黃曉明和baby對外證實結束近7年婚姻，恢復單身的baby馬上被男星高調示愛，男團玖壹壹成員春風特地將baby結婚照P圖成自己，喊話有希望了。

黃曉明和baby結婚時被形容成王子和公主般童話成真，但經過時間和現實生活相處，最終還是結束近7年婚姻，才宣布離婚消息沒多久，黃曉明先被傳出早有新歡，沒想到baby也立刻被男星高調示愛，可見在異性眼裡baby還是相當有魅力。

男團玖壹壹成員春風特地將baby結婚照P圖成自己，喊話有希望了。(圖/ 摘自玖壹壹春風IG)

在baby離婚消息曝光後，饒舌天團玖壹壹成員春風，平時就喜歡透過社群分享心情或生活日常的他，馬上把baby當年和前夫黃曉明的婚紗照，男方的臉蛋P上自己的五官，還興奮地表示，「人生總是充滿驚奇與希望」；春風像是又離baby近一步，欣喜若狂地樣子也釣出一票好友，「驚！」、「哈哈哈，立刻篡位」、「好帥」、「阿北你幹嘛阿北」、「新年新希望很可以」。

大票網友看到春風高調示愛，也紛紛笑說，「不可以」、「只要堅持下去都有希望」、「祝你希望成真」、「說不定對象換了是你就不會離婚了」、「原來你的愛情路才要開始啊！兜兜轉轉還是回來你身邊」。