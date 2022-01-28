桃園2員工確診 大同：員工自行快篩陽性 到院PCR確診 22:112022/01/28 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大同公司2員工確診，桃園市政府表示，由中央流行疫情指揮中心說明。(賴佑維攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大同公司發重訊指出桃園服務家電廠、系統事業部各有1名員工確診，桃園市新聞處表示，衛生局正進行匡列與疫調，個案公佈與細節由指揮中心統一說明。據了解，家電廠員工自行快篩陽性，並到醫院PCR採檢確診，至於兩人關係，還需要疫調釐清。 據悉，該家電廠員工自行快篩陽性，通報衛生單位後，到醫院採檢PCR確診。至於兩名員工關係，還需要釐清。大同公司則強調，並不影響公司營運。 桃園幼兒園父親任職龜山某科技大廠 348人採檢結果出爐 駐點委外廠商家人確診 桃園資科局緊急快篩108人結果出爐 #新冠肺炎 #台灣 # 快篩陽性 #電廠 #桃園 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園莫德納疫苗剩1.8萬劑 下午開放65歲長者優先接種 15:112022/01/27 生活 桃園市議員蔡永芳涉詐領助理費 檢方諭知30萬交保 12:122022/01/27 社會 T1聯盟》桃園雲豹造訪復興國小 擔任籃訓營教練秀灌籃 17:292022/01/28 體育 新北公布4名外縣市確診足跡 捷運環狀線、博多拉麵和特力屋 15:152022/01/28 生活 過年忙採買 桃園公布14處足跡 家樂福、大潤發全中 11:062022/01/28 生活 學生二採轉陽確診！桃園八德長頸鹿安親班停課14天 12:182022/01/27 生活 桃園新增29處確診足跡 好市多、World Gym、3全聯上榜 12:262022/01/27 生活 提升覆蓋率指揮中心評估 成人第4劑 5～11歲兒童打疫苗 04:102022/01/27 焦點要聞 阿嬤吃涮涮鍋染疫 一家五口確診 04:102022/01/28 焦點要聞 民營中佳電廠環評 送審 04:102022/01/27 產業特刊 桃園半天暴增51處足跡 富邦銀、郵局、網美咖啡店都入列 15:132022/01/27 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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