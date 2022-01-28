大同公司發重訊指出桃園服務家電廠、系統事業部各有1名員工確診，桃園市新聞處表示，衛生局正進行匡列與疫調，個案公佈與細節由指揮中心統一說明。據了解，家電廠員工自行快篩陽性，並到醫院PCR採檢確診，至於兩人關係，還需要疫調釐清。

據悉，該家電廠員工自行快篩陽性，通報衛生單位後，到醫院採檢PCR確診。至於兩名員工關係，還需要釐清。大同公司則強調，並不影響公司營運。