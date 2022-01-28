遭匡列診所晚間在臉書表示，女研究生既沒咳嗽，也沒發燒，病毒實在難防，也表示診所內員工PCR後都為陰性。(圖／翻攝臉書)

台中市今(28日)新增2名個案，卻都不是在市區內感染，其中一名為案18711沙鹿女研究生，感染源為桃園個案18613，26日上午到沙鹿某診所看病，該診所醫護也因此全部遭匡列隔離。該診所晚間於臉書PO文，表示女研究生既沒發燒，也沒咳嗽，直呼真的防不勝防。

該診所PO文「沒錯，是我們家遇上了」，表示接觸者名單都已交給衛生局，診所人員PCR後都是陰性，但還是必須遵守防疫規範，停業14天，呼籲大家疫苗一定要打好打滿，有機會就打。

該診所表示，這名個案在前天早上9點半左右就醫，經檢驗後Ct值僅16.73，病毒量超高，但個案看診時，不但沒有發燒，連咳嗽都沒有，直呼Omicron實在防不勝防。

台中市衛生局長曾梓展指出，這名沙鹿個案為桃園某大學女研究生，已打滿兩劑BNT疫苗超過14天，是突破性感染。女研究生放寒假後住在桃園八德阿姨家，並在22日到苗栗親戚家拜訪，23日才回沙鹿，隔天造訪沙鹿農會西明辦事處，疑似25日開始有症狀，26日就醫後因八德阿姨確診遭匡列，昨日晚間PCR後確認染疫。