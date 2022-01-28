新北市政府警察局新店分局27日晚間由分局長余昭俊與新店區長朱思戎率隊至新店區各里守望相助隊春節慰勞。（新店警分局提供）

新北市政府警察局新店分局27日晚間由分局長余昭俊與新店區長朱思戎率隊至新店區各里守望相助隊春節慰勞，慰勞隊員們無私奉獻與執勤辛勞，一同為社區治安付出，讓里民日常生活更有安全感。本次更有議員陳儀君、陳永福、劉哲彰及金中玉辦公室賴主任、羅明才立委辦公室繆主任等全程參與，更顯得對守望相助隊的重視。

新店公所朱區長首先轉達市長感謝及慰勉之意，並贈送市長春聯「平安祥虎」(台語：平安最好)，因為你們犧牲陪伴家人的時間，一起為社區治安付出努力，讓居民生活更覺得安心，祝福大家新年快樂，虎虎生風。

新店警分局表示，守望相助隊是最貼近民眾的組織，每日深夜在社區的重要治安熱時熱點巡守，協助警察維護社區安寧，凝聚全民共識，透過全民參與的力量共同努力，有效穩定治安，而〈五力〉就是最重要的溝通橋樑，特別是最貼近民眾生活的守望相助隊，對於社區大小事都瞭若指掌，隨時提供最直接的情資，更是警察耳目的延伸，因此凝聚共識與感情交流，有效達成警民合作，共維治安，營造安居樂業的城市優質榮景，祝福大家虎年行大運，新春佳節快樂。