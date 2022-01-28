今年農曆春節連續假期，新北市政府社會局協同新北市政府警察局，再度備妥「平安袋」及其他民生物資緊急採買金，針對轄內弱勢族群或個人發生變故，如失業、傷病、積欠債務、無力負擔餐食費用、無親友資助、其他等之對象發放，內有白米、麵條、罐頭、泡麵等食品，希望能夠協助民眾稍解燃眉之急，平安過好年。

永和警分局表示，適逢內政部警政署111年度加強重要節日安全維護工作期間，為民服務是今年農曆春節主要工作之一，社會角落有許多不足為外人道、不願求助親友的民眾需要幫忙，透過「平安袋」傳達人道精神，對人服務與關懷。