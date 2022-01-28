桃園市中壢區龍岡地區突然停電，影響戶數4427戶，台電目前在搶修中。（賴佑維攝）
桃園市中壢區龍岡地區突然停電，影響戶數4427戶，台電目前在搶修中。（賴佑維攝）

桃園市中壢區龍岡地區突然停電，影響戶數4427戶，台電目前在搶修中。據了解，事故為28日晚間21時29分普仁二次變電所ER23饋線停電，台電正在搶修中。

台電指出，停電範圍包含中壢區游泳路、龍仁路、龍岡路、百寧新村、南昌新村、後龍街、福龍街、興元路、龍仁路、龍平路、龍吉二街、龍江路、龍岡路二~三段、龍東路、百寧新村、慈光28村、龍門街、龍勇路、龍城新村、龍泉街、龍翔街、龍慈路、龍興路一帶。

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