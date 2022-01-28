中壢龍岡大停電 逾4千戶一片黑 疑台電變電所出包 22:312022/01/28 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市中壢區龍岡地區突然停電，影響戶數4427戶，台電目前在搶修中。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市中壢區龍岡地區突然停電，影響戶數4427戶，台電目前在搶修中。（賴佑維攝） 桃園市中壢區龍岡地區突然停電，影響戶數4427戶，台電目前在搶修中。據了解，事故為28日晚間21時29分普仁二次變電所ER23饋線停電，台電正在搶修中。 台電指出，停電範圍包含中壢區游泳路、龍仁路、龍岡路、百寧新村、南昌新村、後龍街、福龍街、興元路、龍仁路、龍平路、龍吉二街、龍江路、龍岡路二~三段、龍東路、百寧新村、慈光28村、龍門街、龍勇路、龍城新村、龍泉街、龍翔街、龍慈路、龍興路一帶。 三菱電機抗疫 贈50台空清循環扇 台積電南科18廠工安意外 5工人墜5米鷹架送醫勒令停工 #新村 #停電 #台電 #變電所 #龍岡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 109年上市公司董事均酬 中信金6,408萬蟬連第一 04:102022/01/28 財經要聞 暖暖平交道頻卡車 明起專人看守 04:102022/01/28 地方新聞 台灣保時捷目的地充電站 嘉義水牛高速充電站正式啟用 13:342022/01/28 汽車情報-汽車新聞 《通信網路》中華電攜工研院 鎖定元宇宙影音商機 15:572022/01/28 財經 台積電全球首創晶圓自動進出貨系統 14:192022/01/28 財經 豪華車拚電動化 賓士參戰 04:102022/01/28 產業特刊 台積電猛砸1.2兆擴廠 專家卻發現一件慘事快爆發 10:582022/01/28 財經 台積電攜供應商開發「浸潤式冷卻高效運算電腦機房」 14:292022/01/28 財經 竹縣春節接種不打烊 04:102022/01/28 地方新聞 2大兇手抓到！美半導體股崩殺 台積聯電ADR血洗陪葬 14:572022/01/28 財經 半導體產業結構改變 台積電成長靠3大利器 18:002022/01/28 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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