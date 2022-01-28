新北市消防局第七大救災救護大隊國光分隊在中和區一處五金百貨行查獲業者非法儲存爆竹煙火，總重量303.67公斤。（第七大隊提供）

農曆春節將至，許多民眾會燃放爆竹迎接新年，新北市消防局第七大救災救護大隊國光分隊在中和區一處五金百貨行查獲業者非法儲存爆竹煙火，總重量303.67公斤、總火藥量99.805公斤，若不慎發生火災，後果不堪設想。

國光分隊接獲線報指稱，轄區內一家五金百貨業者疑似囤放大量爆竹煙火，準備趁著新年期間販賣，轄區小隊長帶隊進行稽查，從建築物外部發現屋內擺放許多紙箱且有爆竹相關標誌，立即請負責人配合清查，查緝人員於現場詳細告知業者爆竹煙火相關規定及其危險性後，周旋許久終於讓業者配合清查。

消防局第七救災救護大隊長洪萬見呼籲，民眾違法製造、儲存及販賣的爆竹煙火經查獲，除將依違反「爆竹煙火管理條例」規定全數沒入外，違法超量儲存爆竹煙火，還會吃上六萬元到三十萬元的罰鍰，民眾勿心存僥倖囤放大量爆竹煙火以免造成自身及公共安全危害，此外如有發現可疑人車疑似有違法囤積爆竹舉動，請速通知119派員取締，過年期間民眾也請勿施放爆竹煙火，以維護公共安全。