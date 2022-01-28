今天在NBA場上湖人以87：105不敵76人，本場詹姆斯(LeBron James)沒有出賽，剛復出的安東尼戴維斯(Anthony Davis)砍下31分12籃板仍無力回天，而這場比賽中間出現一點小插曲，久未動怒的安森尼(Carmelo Anthony)在第四節和76人主場球迷發生言語衝突。

Carmelo Anthony gets into a heated exchange with a pair of Sixers fans courtside. 👀



Two of them get ejected from the Lakers-Philly gamepic.twitter.com/SQKxvvfSpF — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) January 28, 2022

比賽進行到第四節湖人以大分差落後，氣勢低迷，這時坐在前排的兩位76人球迷開始用言語嘲諷安森尼，而安森尼其實在生涯後期有收起脾氣，不隨意開火，但球迷嘲諷似乎讓他再也忍不住，他憤怒上前和球迷交談並指著對方。

而現場三名裁判見情況不對，上前擋住安森尼，避免衝突升級，隨後這兩位球迷被驅逐出場，但安森尼則繼續和另一位球迷展開唇槍舌戰，這次連76人主將恩比德(Joel Embiid)都上前安撫，裁判也協助移開安森尼，因為雙方的距離相當近，安森尼感覺就快控制不住。

Sixers fan that was ejected for taunting Los Angeles Lakers star Carmelo Anthony kept calling him a “boy” and yelling “get in the corner boy” and “keeping shooting boy,” league sources tell @YahooSports. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) January 28, 2022

事後據《Yahoo Sports》名記海恩斯(Chris Haynes)報導，當時兩位76人球迷在一旁嘲諷安森尼並不斷喊著他「小男孩」(Boy)，然後接著說：「去底角待著啊小男孩、繼續投啊小男孩！」而安森尼也評論此事說：「我對球迷嗆聲、垃圾話並不介意，但當越界時，你就會看到今天這樣的插曲。」