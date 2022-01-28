大樂透春節大紅包加碼從28日晚正式起跑至2月11日(五)止，連續15天每天都開獎，為史上最長的連續開獎天數。

台灣彩券表示，大樂透加碼期間，每期除了開出頭獎獎號外，還會加開春節大紅包獎項的9個中獎號碼，民眾所購買的大樂透彩券只要對中該9個春節大紅包獎號中的任6個，即對中春節大紅包獎項，每組獎金各100萬元，由當組所有中獎人均分。

台彩表示，大樂透28日晚上開獎的第111000008期大樂透3.9億元頭獎一注獨得，獎落高雄市鳳山區的來客富彩券行，此也是繼103年、106年和110年後，高雄市在春節期間開出的第四次大樂透頭獎，中獎金額則是歷次之冠。

依台彩資料顯示，103年、106年、110年春節期間高雄市的大樂透頭獎開出紀錄分別為103年2/1左營區得富彩券行開出2.24億元頭獎；106年2/3旗津區威星彩券行開出5千萬元頭獎；110年2/13苓雅區大興金香舖開出1億元頭獎。

至於28日開始加碼的春節大紅包獎項，9個中獎獎號依照大小順序分別為08、09、11、12、15、23、24、35和49，依派彩結果，此期總計開出25組，總計27位幸運兒中獎。台彩表示。其中23組為一注獨得，每名中獎人皆贏得100萬元獎金，另外2組則為2注均分，中獎人每人各得50萬元。售出本期春節大紅包中獎彩券的投注站共26家當中，其中最幸運的當屬基隆市中正區的八八八彩券行，加碼活動首日即開出兩注春節大紅包，中獎金額各為100萬元和50萬元，該投注站亦曾於107年開出1億元大樂透頭獎。

台彩表示，臺中市大里區的寶得商行曾於103年開出15億元的威力彩頭獎，104、106、109年春節期間各開出過一次春節大紅包獎項，今天是第四度開出，且每次的開出金額皆為100萬元。此外，高雄市大社區的吉興彩券行曾於108年開出4億元的大樂透頭獎，今天也開出1注春節大紅包獎項。

台彩表示，大樂透今年春節加碼期間總共會送出360組100萬元的春節大紅包，扣除本期開出的25組，還有335組的100萬元大紅包待送出，1月29日開獎的大樂透頭獎仍然保證一億元，同時還會繼續加開春節大紅包獎項，等於是買一張大樂透同時有億元頭獎和百萬春節大紅包的雙重中獎機會，想在春節前為自己贏得億元或百萬年終獎金的民眾請務必把握機會。