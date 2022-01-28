大樂透頭獎金額3.9億元28日在高雄市鳳山區武營路296號1樓「來客富彩券行」開出，由一人獨得。下期(1/29)預估銷售2.2億元，頭獎金額保證1億元。

至於春節加碼1月28日大樂透春節大紅包開出情形，台彩表示，本期大紅包開出25組，總中獎注數為27注，其中23組為單注中獎，2組為2注均分。活動截至本期為止累積開出大紅包組數為25組，剩餘335組，次期(1月29日)將繼續加開大紅包獎項。

詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。