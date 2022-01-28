超幸運 大樂透3.9億元獎落高雄鳳山 22:402022/01/28 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大樂透頭獎金額3.9億元28日在高雄市鳳山區武營路296號1樓「來客富彩券行」開出，由一人獨得。下期(1/29)預估銷售2.2億元，頭獎金額保證1億元。 至於春節加碼1月28日大樂透春節大紅包開出情形，台彩表示，本期大紅包開出25組，總中獎注數為27注，其中23組為單注中獎，2組為2注均分。活動截至本期為止累積開出大紅包組數為25組，剩餘335組，次期(1月29日)將繼續加開大紅包獎項。 詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。 永慶集團總銷售金額逾8千億 尾牙最大獎汽車一台 大樂透1億頭獎沒人領 台彩：獎金全數充公 #大紅包 #大樂透 #台彩 #中獎 #組為 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 連28槓！威力彩1／31頭獎上看6.9億元 22:222022/01/27 財經 過年忙採買 桃園公布14處足跡 家樂福、大潤發全中 11:062022/01/28 生活 台灣大體育家族孫振 舞進紅白技驚四座 04:102022/01/28 時尚消費 財神爺發威 ！大樂透3.9億元頭獎一注獨得 獎落高雄 22:092022/01/28 財經 台彩春節大加碼 總獎金8.8億 04:102022/01/28 投資理財 春節大紅包開跑！大樂透4億頭獎號開出 今起連15天開獎 20:382022/01/28 財經 被幸運之神選中 確診男染疫隔離 再中樂透3千萬變富翁 10:142022/01/27 搜奇 同樣代工不同年終 廣達增、和碩創新低 04:102022/01/27 產業．科技 男尾牙抽中最大獎「365天帶薪假」老闆加碼1條件網羨炸 22:262022/01/28 搜奇 年輕男霧眉轉運 挑車牌號碼刮中百萬獎金 16:572022/01/28 財經 刮刮樂購買全攻略 13款中獎率大公開「想中獎就買這張」 18:492022/01/28 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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