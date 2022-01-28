竹林山觀音寺對面的公園綠地在空中懸跨五角星星及月亮造型燈飾。（林口區公所提供）

空中懸掛著五角星星及月亮造型的燈飾。（林口區公所提供）

七彩燈飾懸掛在樓塔外圍，在黑夜中七彩動人。（林口區公所提供）

竹林山觀音寺總計約有13種燈款，點燈後越夜越美麗。（林口區公所提供）

春節連假即將到來，今年久違的超長9天連假已經讓許多民眾充滿期待，早早的安排郊遊踏青行程，竹林山觀音寺與林口區公所聯手在春節前夕，一起在竹林山觀音寺周圍、廟方前的公園綠地以及近日新開闢完工的597公園打造一個夢幻燈海的美景，夜間燈亮美景美不勝收。

竹林山觀音寺周邊種滿了嬌嫩的櫻花，每年約在二月下旬至三月為最大花期，吸引無數遊客前往觀賞，而最近完工的597公園就緊鄰竹林山觀音寺旁，民眾在公園內休息散步即可見到櫻花的美景。而現在又近春節及元宵佳節，竹林山觀音寺為應景，今年首次在寺廟的周圍布置了燈飾，林口區公所也一同在公園內加裝特色燈飾，夜間亮燈讓路過民眾驚呼超漂亮!

林口區公所經建課長鄭舒文表示，位在林口竹林山觀音寺旁的597公園目前尚未命名，名稱是以土地名稱竹林段597地號暫稱，這塊地占地約800平方公尺，在開闢前雜草叢生，常被過路民眾丟棄各種垃圾，在環境衛生上有很大的影響，因此在地菁湖里林益興里長便建議將這塊地進行綠美化整理，裡面種植了山櫻花、熊貓仙丹以及炮竹紅，隨著季節更替民眾可以觀賞到各式花卉怒放的美景，後續也將交由里長進行公園內部的認養清潔維護。

竹林山觀音寺黃火旺董事長表示，寺廟以往在春節前都會裝置應景花燈來迎接新年的到來，今年首次新增了許多以往沒有的各式燈飾來點綴寺廟及廟前的公園綠地，採用了LED燈、五角星星燈、流星燈、七彩漸變燈、四彩串燈…等特殊燈飾來裝設，總計約有13種類型的燈款，另外以往花燈僅在除夕至正月十五擺設，時間較為短暫，現今的規劃為固定擺設，且現在寺廟周圍的櫻花正逢花期，已經可以看到幾株櫻花正在綻放，民眾不管是搭配白日的陽光或夜間的燈景，都可以看到不同的美景。

林口區公所藍品畯區長表示，春節假期將至，竹林山觀音寺是許多民眾春節郊遊踏青的口袋名單之一，今年公所與廟方應景聯手推出夢幻燈海，越夜越美麗的美景歡迎民眾前往拍照打卡，但在新冠肺炎疫情期間還是要提醒大家，外出要全程佩戴口罩，記得勤洗手，並且配合政府的防疫措施，如果有發燒或身體不舒服等狀況，應盡速就醫不要在外面趴趴走，一起為防疫做努力。