法國巴黎迪士尼樂園為了慶祝開園30週年，25日在推特公開迪士尼知名卡通人物「米妮」（Minnie Mouse）的新造型，將經典的紅底白點洋裝換成藍底黑點褲裝，卻引發許多網友反彈。

國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，米妮將在3月登場的婦女歷史月期間，穿上英國時尚設計師史黛拉．麥卡尼（Stella McCartney）設計的全新服裝。

根據迪士尼官方粉絲俱樂部D23發表的史黛拉．麥卡尼聲明：「我希望米妮在巴黎迪士尼樂園（Disneyland Paris）穿上她的首套褲裝，所以我設計了我的經典服裝之一，那就是藍色西裝，使用來源可靠的布料。」

「這種對她招牌圓點的更新，使米妮成為新世代進步的象徵。她將在2022年3月著新裝，慶祝婦女歷史月。」

米妮的新裝扮在社群媒體引發討論，有些人對這套褲裝並不埋單。一名推特網友直言：「好醜，我討厭這套服裝。」

另名網友說：「幹得好，迪士尼，你們成功把米妮變成希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）了。」

也有人稱讚這個設計，但認為可以再可愛一些。有網友說：「褲裝這個想法很可愛，但必須用米妮經典的顏色來搭配。」（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110128