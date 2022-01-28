總統蔡英文「論文門」爭議持續延燒，資深媒體人彭文正28日表示，英國愛丁堡大學博士楊承亮近日踢爆，他向英國倫敦大學新任「資料保護暨資訊法遵」主管米爾威勒（Suize Mereweather），以電子郵件詢問關於蔡英文總統畢業證書的問題，得到的答案，足以證明蔡英文畢業證書可能有問題。

彭文正28日在其主持的網路節目「政經關不了」表示，英國愛丁堡大學博士楊承亮近日踢爆，他在英國一個公開透明、有關公共資訊的網站，向倫敦大學提問有關蔡英文畢業證書的問題，來來回回問了一個多月，雙方發了6、7封E-mail，主要詢問2個問題，第一是，根據倫敦大學規定，一個人一生是否只能補發一張畢業證書？這個規定是不是一直都如此？還是某個年代後才另設規定？

第二，補發得到的畢業證書，是否和原先拿到的畢業證書長得一模一樣？對方回應表示，2008年是一個分水嶺，在2008年之前，倫敦政經學院，屬於倫敦大學，2008年之後分家，所以在這之後有自己的校務系統，但是補發畢業證書則是以2002年作為分水嶺，在這之後補發的畢業證書，一定會跟畢業當年拿的證書一模一樣。在這之前，則需要靠一些特殊的方式辨別。

至於要如何辨認畢業證書是原件還是補發？彭文正解釋，倫敦大學新任「資料保護暨資訊法遵」主管米爾威勒（Suize Mereweather）回應指出，校方絕對能辨認，但是辨認方法不會公開。

彭文正直言，由此可知，因為補發的證書只有一種版本，但蔡英文在2010年和2015年的畢業證書，2版本的證書內容都不同，又這2版畢業證書和1984年取得的初版畢業證書內容也不同，「代表三本證書可能有問題」。