受Omicron疫情肆虐與通膨飆升的夾擊，美國去年12月個人支出月減0.6％，為去年冬季以來首見萎縮，而聯準會(Fed)偏好的通膨指標─核心個人消費支出(PCE)物價指數年增率則達4.9％，創近40年新高，進一步強化Fed於3月啟動升息循環的依據。

美國商務部公布報告指出，上月個人支出月減0.6％，減幅雖小於市場預期的0.7％，但為去年冬季以來首見下跌，顯示Omicron疫情與通膨飆漲已經抑制消費者支出，對於美國經濟恐非好兆頭，畢竟消費者支出占美國經濟產值將近七成。

Maria Fiorini Ramirez首席美國經濟學家夏皮洛(Joshua Shapiro)表示，「在支出方面，去年12月的數據相當糟糕，主要原因在於爆發新一波疫情、供應鏈瓶頸與通膨侵略購買力。目前看來，1月的情況恐怕也不會比較好。」

12月個人所得較前月增加0.3％，增幅也低於市場預期的0.4％。

12月PCE物價指數較11月上揚0.4％，較2020年同期則飆漲5.8％，改寫1982年6月以來新高，扣除食品與能源的核心PCE物價指數月增0.5％，年增率亦達4.9％，高於市場預期的4.8％，並創1983年9月以來最大增幅。

勞工部公布另一份報告指出，去年美國企業的人力成本平均增加4％，創2002年有此項統計以來最大增幅，同樣指向通膨壓力竄燒。

Fed本周例會才明示將於3月啟動升息循環，市場升息預期隨之全面上揚，利率期貨盤顯示今年Fed基準利率將調升5碼。