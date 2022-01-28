立法院臨時會28日三讀通過111年度中央政府總預算，歲出原編列2兆2784億元，減列約270億元，其中，配合軍公教調薪編列163億元，也讓軍公教加薪4％的政策有了法源依據。行政院官員表示，預計3月軍公教就可領到加薪後的完整薪資，同時補發1、2月的加薪差額。行政院長蘇貞昌2021年10月28日核定軍公教員工自2022年1月1日起調薪4％，包括薪俸額、專業加給（教師為學術研究加給）及主管職務加給等三項，均調足4％，以業務費進用人員亦同，約有104萬人受惠。

另外，公立幼兒園契約進用人員、非營利幼兒園及職場教保服務中心各類人員比照調整，約1萬名員工受惠。預算案2021年送進立法院後，直到28日三讀通過。軍公教加薪4％的政策終於有了法源依據，行政院官員指出，因29日起是春節連續假期，總預算案三讀通過後仍有相關行政程序得完成，預計3月軍公教可補發1、2月的加薪差額。

立法院臨時會28日審查111年度中央政府總預算案，原本程序進行順利，未料傳出蔡政府將在28日總預算案通過後，解禁日本福島五縣食品進口，國民黨團在休息時突襲占領主席台，發動杯葛，總預算案審查一度暫停。

在議事空轉約四小時後，經朝野黨團協商，由民進黨團總召柯建銘出面就議事延宕鞠躬道歉，預算審查才繼續進行，經過表決大戰後，所有預算提案全數處理完畢。下午6時許，在院長游錫堃落槌下，今年度中央政府總預算案終告三讀通過。

行政院評估，中央政府總預算兼顧疫情因應、未來施政重點與國家發展等需要，並恪遵公共債務法及財政紀律法等規定，具有「還債金額20年來最高」、「擴大照顧國人、壯大台灣」及「持續加碼挹注地方」等三大特點；自2022年1月1日起，軍公教人員調薪4％，是25年來最高調幅，也希望藉此帶動民間企業調薪。