伍姓女駕駛承認闖到環東對向道後，有發現自己逆向，但聲稱自己怕迴轉太危險，才會選擇繼續往前開。(圖／黃世麒攝)

伍姓女駕駛25日晚間逆向闖環東大道，將22歲重機騎士撞飛，騎士當場摔下10樓高高架橋四肢變形慘死，事後伍女卻將責任全部推給導航，如今又爆事發3小時前，伍女在台北市博愛路上逆向逛大街，網友實測導航之後痛罵女三寶謊話連篇，根本蓄意殺人。

家住宜蘭的伍女載一家上台北玩，卻逆向撞死人，在事發前剛好3小時整，她被抓包在北市博愛路、漢口路大逆向，任憑順向車如何按喇叭，伍女都無動於衷，執意往前開，顯然毫不在意，逆向650公尺後才在路口違規大迴轉，還險些擦撞到停在路邊的汽車。

有網友實測導航後，發現導航都會避開單行道，根本不會叫使用者逆向，大罵伍女滿口謊言，害死人卻推給導航，又由於伍女逆向上環東大道後，明顯放慢車速，顯見早已發現情況不對，知道自己逆向，但仍繼續往前開，疑似心存僥倖，想到下個出口再迴轉，卻因此害死一命，也讓另一名汽車駕駛受牽連，依過失致死移送。

不少PTT鄉民憤怒，揚言肉搜伍女背景，痛罵：「根本敗類」、「這就是蓄意殺人」、「這種還送啥法庭，直接送焚化爐了啦」、「八成在宜蘭都這樣開，習慣了」、「應該追究發照的監理站」、「搞不好她還在怪台北駕駛太兇，都狂按她喇叭呢」、「她兒女也很扯，都沒人發現不對勁？」、「應該無期徒刑」、「一定是慣犯啦」、「當我沒用過導航？導航最好會叫妳逆向」、「不用懷疑，鄉下一堆這種駕駛」。

伍女趁假日載12歲兒子與17歲姪女上台北遊玩，考到駕照已經超過8年，卻因路不熟，出現多次離譜逆向行為，因此害死22歲劉姓騎士，伍女事後卻將責任全推給導航，更承認自己有發現逆向，只是因為覺得迴轉很危險，才會繼續慢慢往前開。警方則推斷，導航應是叫伍女靠左行駛，伍女卻理解成往左切，才會因此釀禍。