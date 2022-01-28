大陸知名藝人夫妻擋黃曉明和Angelababy近年來幾乎零同框，僅管婚變頻傳兩人卻始終不認，直到今（28日）才共同證實離婚消息，回顧兩人的6年婚姻，從一開始就愛得高調，時常在眾人面前放閃，過去還曾被小S爆料，兩人造訪大S家時放閃太誇張，讓大S當場傻眼。

黃曉明跟大S拍攝《泡沫之夏》相識成為好友，過去他上小S的節目被對方爆料，有次黃曉明和Angelababy一起到大S、汪小菲家去作客參觀裝潢，沒想到大S一開門就看到Angelababy黏在黃曉明身上，還擺出要拍MV的姿勢華麗登場：「嗨~我是baby」。

黃曉明和Angelababy的浮誇放閃，讓大S忍不住跟一旁的汪小菲說：「他們倆瘋了。」後來大S帶他們參觀家裡的大魚缸，兩人也完全沒在聽她說話，黃曉明還不斷聞Angelababy的頭髮，沉浸在兩人世界中，對此，黃曉明當時也解釋，因為Angelababy很沒有安全感，他們才都會黏在一起，也坦言自己有一點戀髮癖。

黃曉明和Angelababy今雙雙在微博發布消息：「感恩過去所有，未來仍是家人！」承認離婚，對比過去高調結婚格外諷刺，當年黃曉明砸了約10億台幣在上海展覽中心舉行世紀婚宴，現場眾星雲集，婚宴設計還藏有浪漫巧思「我愛妻527」密碼，象徵對Angelababy此生不渝，如今一切都成為泡影。